البليدة: 1900 مليار سنتيم قيمة الغرامة على المحجوزات والمخدرات

كشفت المتحدثة باسم المديرية الجهوية للجمارك في البليدة، ورئيسة مكتب الإعلام والاتصال أنيسة تيدلاوي، أن الجمارك في عمل منسق مع عناصر الأمن وأفراد الجيش، تمكنوا في عمليات نوعية، بين جانفي و سبتمبر المنصرمين، من حجز ما يزيد عن 85 كيلوغراما بين مخدرات صلبة "كوكاكيين"و كيف معالج، و أزيد من 21 ألف قرص مهلوس، وفرضت على المتهمين غرامة إجمالية محسوبة بـ 1900 مليار سنتيم.

المتحدثة باسم الجمارك، أضافت أنه فضلا عن حجز تلك الممنوعات المخدرة، تمكنوا أيضا من حجز 90 علبة سيليكون وكبسولات مخدرة، و08 أجزاء من عنصر الضوء الأزرق، وتوقيف 19 مشتبها، وتحرير غرامة كلية مستحقة محسوبة بـ 1900ـ مليار سنتيم.