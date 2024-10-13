هذا هو القميص الذي سيرتديه "الخضر" في مباراة الطوغو

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة منتخب الطوغو غداً الإثنين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ووفقاً لبيان رسمي نشر على موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF)، سيرتدي "الخضر" قميصهم التقليدي الأخضر خلال هذه المباراة الحاسمة.

واتخذ هذا القرار خلال الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد الطوغولي لكرة القدم. أما المنتخب الطوغولي فسيلعب بزي أبيض بالكامل في مباراة الإياب. ويعكس هذا التفصيل في الأزياء الرمزية المعهودة التي تميز المنتخب الجزائري، حيث يرتدي اللون الأخضر في المباريات الكبرى.