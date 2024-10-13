القمر وزحل في أقرب تقارب مساء الإثنين في مشهد فلكي مذهل

سيكون عشاق الفلك على موعد مع حدث فلكي مميز غداً، الإثنين 14 أكتوبر 2024، حيث سيتمكنون من مشاهدة تقارب نادر بين القمر وكوكب زحل.

فبعد غروب الشمس، سيظهر هذا المشهد الرائع في اتجاه الجنوب الشرقي على ارتفاع 25 درجة من الأفق، حسبما أفاد اليوم الأحد، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للخبراء، سيكون القمر وزحل في أقرب مسافة بينهما، حيث سيفصل بينهما 0.9 درجة فقط من المركز إلى المركز.

ويعد هذا التقارب الفلكي فرصة نادرة لمتابعة الكوكب الحلقي والقمر معاً في سماء الليل، ويشكل مشهداً مذهلاً لمحبي مراقبة الأجرام السماوية.

كما يعتبر هذا النوع من التقارب الفلكي، الذي يحدث عندما تبدو الأجرام السماوية قريبة من بعضها البعض من منظور الأرض، ظاهرة ممتعة لعشاق الفضاء، حيث يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة.