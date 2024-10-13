تركيا أول مستورد للغاز المسال الجزائري

استوردت تركيا أكبر كمية من الغاز المسال الجزائري خلال الربع الثالث من العام الجزائر، وصنّفت بذلك في المرتبة الأولى ضمن كبار مستوردي الغاز المسال، بكمية بلغت 0.93 مليون طن، مقابل 0.88 مليون طن في الربع الثاني السابق له.

جاء ذلك حسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، الذي تصدره من واشنطن وحدة أبحاث الطاقة، بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني، بحجم واردات بلغ 0.88 مليون طن في الربع الثالث من هذا العام، مقابل 0.75 مليون طن في الربع الثاني.

وارتفع إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال الوطني خلال المدة من جانفي إلى نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 2.44 مليون طن، مقابل 2.29 مليون طن في المدة نفسها من 2023.

وفي المقابل، أشار التقرير، الذي تحصلت "الخبر" عليه، إلى انخفاض صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال الربع الثالث بنسبة 27.7 بالمائة، على أساس سنوي، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في فصل الصيف.

من جانبه، توقع مُعد التقرير، مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، ارتفاع حجم صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الرابع من هذا العام، نظرا لانخفاض الطلب على الغاز محليًا في فصل الشتاء، فيما اعتبر "الانخفاض في الربع الثالث أمر طبيعي نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء في الصيف، في حين أنّ الشتاء يشهد اخفاض الطلب، وبناءً عليه هناك فرصة كبيرة لحدوث طفرة تصديرية خلال الربع الرابع".

وارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري في الربع الأول من 2024 إلى 2.98 مليون طن، مقابل 2.91 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي، حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أما على أساس فصلي، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.27 مليون طن.

وحسب بيانات شهر سبتمبر الماضي، فقد تصدر الغاز الجزائري قائمة أكبر الواردات الإسبانية من الغاز بنسبة 37.5 بالمائة، (6.779 تيراواط/ساعة غاز طبيعي، و2.94 تيراواط/ساعة غاز مسال).

وسجّلت هذه الأحجام تراجعًا كبيرا على أساس سنوي، إذ بلغت صادرات الغاز الطبيعي في سبتمبر 2023 نحو 8.0 تيراواط/ساعة، في حين ارتفعت صادرات الغاز المسال إلى 5.05 تيراواط/ساعة.

كما تصدّرت الجزائر قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في المدّة من شهر جانفي إلى سبتمبر 2024، بإجمالي 93.97 تيراواط/ساعة.