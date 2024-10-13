"حزب الله" يهاجم قاعدة عسكرية للاحتلال جنوبي حيفا

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الأحد، هجوماً بطائرات مسيّرة انقضاضية على معسكر تدريب تابع للواء "غولاني" في منطقة "بنيامينا"، جنوبي حيفا المحتلة.

وأعلنت المقاومة أنّ هذه العملية، التي تأتي ضمن سلسلة عمليات "خيبر"، جاءت رداً على الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان، لا سيما في مناطق النويري والبسطة في بيروت، بالإضافة إلى المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وفي بيانها، أكدت المقاومة التزامها بالدفاع عن لبنان وشعبه، مشددة على جاهزيتها لردع أي عدوان صهيوني. وأوضحت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين على الأقل، في حين ذكرت "نجمة داوود الحمراء" أن عدد المصابين بلغ 67 شخصاً، بينهم إصابات خطيرة.

وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث بأنه "الأصعب منذ بدء الحرب"، مشيرة إلى أن المسيّرة أطلقت صاروخاً قبل أن تنقض على هدفها وتنفجر، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اكتشافها أو إطلاق صفارات الإنذار.

بالتزامن مع هذا الهجوم، أعاد الإعلام الحربي التابع للمقاومة نشر التحذير الذي وجهه إلى المستوطنين قبل أيام، والذي حذرهم من التواجد بالقرب من التجمعات العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال داخل الأحياء الاستيطانية في مدن مثل حيفا وطبريا وعكا. وأكدت المقاومة أن هذه المناطق تعد أهدافاً مشروعة لقوتها الصاروخية والجوية، داعية المستوطنين إلى الابتعاد عنها حفاظاً على حياتهم.