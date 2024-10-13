غليزان: شرطة س.م.بن علي تحجز صفيحة كيف معالج

نجحت عناصر الشرطة القضائية،بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي،في غليزان،حسب بيانها لنهار اليوم،من توقيف شخص،وحجز صفيحة من المخدرات،و75 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة،والتي تفيد بتواجد نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في عملية ترويج المخدرات،على مستوى أحد أحياء مدينة سيدي أمحمد بن علي.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة،تم توقيفه،وضبط خلال تفتيش مسكنه على 89 غراما من الكيف المعالج،و 75 كبسولة بريقابالين،بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 14000 دج كعائدات البيع.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.