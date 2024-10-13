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الأستاذة والمنقبة.. بيان جامعة الجزائر

13 أكتوبر 2024 ()
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أصدرت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، اليوم، بيانا عادت فيه إلى قضية طرد أستاذة لطالبة بسبب ارتدائها النقاب.

 واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، على وقع تداول حادثة قيام أستاذة بكلية العلوم بطرد طالبة ترتدي النقاب.

 وهو ما دفع إدارة الجامعة لإصدار البيان، جاء فيه: "بعدما اطلعنا اليوم 13 أكتوبر 2024، على الخبر الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ما وقع بين الأستاذة والطالبة على مستوى كلية العلوم، جامعة الجزائر 1، قامت إدارة الكلية باستدعاء كلا الطرفين وتم الاستماع لهما كل على حده".

 وأضاف المصدر نفسه: "وبناء عليه تقرر في الأخير إحالة الملف على لجنة أذاب وأخلاقيات المهنة الجامعية للبت فيه".

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