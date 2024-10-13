وفاة شخص في اصطدام دراجة نارية بشاحنة في النعامة

لقي شخص مصرعه، اليوم، وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة في حادث اصطدام شاحنة بدراجة نارية بالطريق الوطني رقم 47على بعد 30كيلومتر عن بلدية عسلة شرقي النعامة.

وحسب مصالح الحماية المدنية التي تدخلت فإن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة وثلاثين دقيقة ليلا حيث تم تحويل الضحية وعمره33سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالعين الصفراء في حين تم نقل رفيقه 34سنة إلى نفس المستشفى لتلقي الإسعافات بعد إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

للإشارة فإن مدينة المشرية شمالي النعامة عرفت منذ يومين نفس الحادث داخل النسيج الحضري حيث اصطدمت شاحنة بدراجة نارية ما أدى إلى هلاك شخص وإصابة رفيقه بعدة كسور .