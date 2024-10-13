استحداث جامعة لعلوم الصحة

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 68) مرسوم تنفيذي يتم بموجبه استحداث جامعة للعلوم الصحية تتشكل من ثلاث كليات.

المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرخ في الفاتح أكتوبر الجاريK حدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها وتتشكل من كليات، الطب، طب الأسنان، كلية الصيدلة، حسب ما ورد في المادة الأولى من المرسوم.

وفي المادة الثانية، حدد المرسوم مقر الهيئة الجامعية الجديدة بالعاصمة.

أما في المادة الخامسة، فقد نص المرسوم على: "تحويل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة."