عشرات العلماء يعلنون “الرباط العلمي” لدعم “طوفان الأقصى”

أعلن عشرات العلماء عن أنهم في “رباط علمي لدعم طوفان الأقصى بكل ما يحتاجه، من خلال بيان مشروعية الجهاد وبسط فقهه ونشر فتاواه بين الناس، ووجوب السعي إلى تحرير الأرض واستنقاذ الأسرى، والرد على الشبهات التي يثيرها المنافقون”.



جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه العشرات من العلماء وعدد من الهيئات الإسلامية، ووقّعه من الجزائر الشيخ عبد الله جاب الله، وجمعية المعالي للعلوم والتربية. وشدّد العلماء على أن “سائر فلسطين، من البحر إلى النهر، أرض المسلمين جميعا، لا يجوز لأحد التفريط فيها ولا التنازل عن شبر منها، والمسجد الأقصى المبارك بكل أجزائه ومساحته ومن فوقه ومن تحته حق خالص للمسلمين ليس لغيرهم أدنى حق فيه”. وأكد العلماء أنه “إذا هجم العدو على أرض إسلامية وكانت الحاجة إلى دفعه أكبر من قدرات أهلها منفردين، فإن الجهاد يصير واجبا عينيا على أهلها وعلى من يليهم من المسلمين، حتى تتحقق القدرة ويُغلب المحتل”.



ووفق البيان، فإنه “يتأكد هذا على الداخل الفلسطيني ثم من يليهم من دول الجوار، بل لقد اتسعت دائرة الواجب في حالة فلسطين حتى شملت المسلمين جميعا، فالجهاد في فلسطين جهاد دفع وهو واجب عيني، بعد أن تيقنا أن الكفاية فيه لا تتحقق إلا بانخراط الأمة جمعاء في المعركة، وهي واجب على الحكام والمحكومين والجماعات والأفراد، وكلما كانت القدرة على الفعل والتأثير أكبر، كان الوجوب أشدّ توكيدا وأعظم وجوبا”.



إعلان النفير

وأوضح البيان أن “للجهاد المعاصر أشكالا عدة، يسع المسلم فيها أن يقوم بالواجب الشرعي عليه في أكثر من سبيل، وعلى كل امرئ أن يعرف ثغره الذي يجب عليه أن يجاهد من خلاله”. وأشار إلى أنه “يجب على رؤساء الدول العربية والإسلامية كافة، إعلان النفير وتحريك الجيوش لردّ العدوان الصهيوني وتحرير المقدّسات، فإن لم يفعلوا، فأقل الواجب دعم إخوانهم المسلمين في فلسطين بكل الوسائل”.



معاهدات التطبيع

وشدّد البيان على ضرورة “قطع العلاقات السياسية والاتفاقات التجارية، وإلغاء معاهدات التطبيع المذل التي أبرمت على خلاف رغبة الأمة ومصالحها، ومع ذلك، فإن العدو لم يقم لها أي اعتبار نقضها بكل أسباب النقض ومارس كل صور العدوان بعدها على الأنفس والدين والمحرمات والأموال، فيجب على الحكام استعمال إمكانيات الدول التي يحكمونها في إيقاف الإبادة الجماعية للمدنيين والعزّل، والمستمرة منذ سنة كاملة”.



وأكد أن سائر اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني محرّمة شرعا، وهي باطلة أصلاً ولا تُلْزِم المسلمين في قليل ولا كثير، ولا يجوز الرضا بها ولا الاعتداد بأي أمان مبني عليها. وأضاف: “ليس على المسلمين سمع ولا طاعة لأي نظام أو حاكمٍ يمنعهم من مساندة إخوانهم المسلمين المجاهدين بكل السبل، بل على المسلمين مقاومة هذه الأوضاع وبذل الجهد واستفراغ الطاقة في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.



خيانة كبرى

وشدّد البيان على أن “سائر الأنظمة التي تمدّ العدو الصهيوني بالمال أو الغذاء أو الخدمات العسكرية والأمنية، أو بالإسناد السياسي أو الخطاب الإعلامي، أو بأي وجه من وجوه الدعم والمساندة، قد وقعت في خيانة كبرى، ومن فعل ذلك بقصد تقويتهم على المسلمين، فقد وقع في موالاة الكافرين”.



وثمّن “كل إسناد للمقاومة، وكل عمل يدعم جهادهم ويفل حديد أعدائهم، ويدعون كل مستطيع لفعل ذلك، والتركيز على قضية المسلمين المركزية في تحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومساندة المجاهدين ومشاركتهم بكل باب من أبواب الجهاد”.



