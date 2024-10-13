ميزات مخفية في هواتف آيفون

تحتوي أجهزة آيفون على الكثير من الإعدادات التي تسهل حياة المستخدمين، ومن بينها 4 ميزات خفية صممتها آبل في حالات الكوارث، وسنبين هذه الميزات التي قد تشكل فارقا حقيقيا بين الحياة والموت.

الهوية الطبية



الهوية الطبية أو ما تعرف بـ"ميديكال آي دي" ليست جديدة على مستخدمي آيفون ولكن الأغلب يتجاهلها، إذ تحوي الهوية الطبية على معلومات قد تكون مفيدة في حالات، مثل الحساسية والحالات الطبية وجهات الاتصال في الحالات الحرجة، ويمكن عرض هذه المعلومات على جهاز الآيفون بحيث تكون متاحة للمسعفين في حال وقوع حادث ما.



ولتفعيل هذه الميزة انتقل إلى تطبيق "هيلث" وانقر فوق الصورة الشخصية ثم انقر فوق الهوية الطبية، وما عليك سوى ملء المعلومات وستكون جاهزا، ويجب أن تُحدّث الهوية الطبية باستمرار، بما في ذلك جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

خدمة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية



طُرحت هذه الميزة في "آيفون 14" والإصدارات الأحدث، والتي تتيح الاتصال بخدمات الطوارئ "إس أو إس" عن طريق الأقمار الصناعية عندما تكون خارج الشبكة، إذ لا تحتاج هذه الميزة إلى إشارة خلوية أو شبكة واي فاي حتى تعمل.



ولتعمل هذه الميزة فإن كل ما تحتاجه هو الوقوف في مكان واسع تظهر فيه السماء من دون وجود عوائق أو جدران، وقد يستغرق إنشاء الاتصال بضع ثوانٍ إلى دقيقة.



ولتفعيل الميزة انتقل إلى الإعدادات ثم طوارئ "إس أو إس"، وهنا يمكنك تجربة النسخة التجريبية من الميزة، فهي تعلمك إنشاء اتصال عبر الأقمار الصناعية حتى تكون جاهزا إذا احتجت إليه يوما ما.

الاطمئنان



أضيفت ميزة الاطمئنان أو "تشيك إن" إلى أجهزة آيفون في تحديث "آي أو إس 17" عام 2023، وهي مصممة لإخطار صديق أو فرد من العائلة تلقائيا عندما تصل إلى مكان ما.



ويمكنك أيضا اختيار التفاصيل التي تريد مشاركتها بهذه الميزة، على سبيل المثال يمكن لجهة اتصال عرض موقعك ونسبة البطارية وإشارة الهاتف.



وبحسب موقع آبل، ستحتاج أنت وصديقك لتفعيل خاصية الاطمئنان من تفعيل "آي مسج" وتسجيل الدخول باستخدام حسابات آبل الخاصة وتمكين المصادقة بخطوتين، وستتم مشاركة وجهتك ووقت وصولك المقدر مع صديقك عند بدء جلسة وجهة.



وستقوم هذه الميزة بمراقبة رحلتك وتحذير جهة اتصالك إذا توقف جهاز آيفون عن التقدم أو لم يصل إلى الوجهة، وفي حال وصولك إلى الوجهة سيظهر تنبيه لصديقك يخبره بأنك وصلت إلى وجهتك بأمان.



إدارة اكتشاف الاصطدام



منحت آبل ميزة إدارة اكتشاف الاصطدام لهواتف "آيفون 14" والإصدارات الأحدث ولساعات آبل الحديثة أيضا، وهي مصممه لاكتشاف حوادث تصادم السيارات الشديدة، مثل حوادث التصادم الأمامي والتصادم الجانبي والتصادم الخلفي وحوادث الانقلاب.



وهذه الميزة تعمل افتراضيا، إذ لا يتطلب الأمر الدخول للإعدادات وتفعيل الميزة، ومع ذلك يجدر التحقق من أنك لم تقم بإيقاف تشغيلها أبدا.



وتعمل الميزة عند اكتشاف حادث سيارة خطير، إذ سيصدر جهاز آيفون صوت إنذار ويعرض تنبيها، كما سيقرأ التنبيه بصوت عال إذا لم تتمكن من رؤية الشاشة.



وهنا يمكنك الاختيار بين الاتصال بخدمات الطوارئ أو رفضه، وفي حال لم تستجب لسبب ما فسيتصل آيفون تلقائيا بخدمات الطوارئ بعد 20 ثانية.



وفي حال قمت بإعداد جهات اتصال الطوارئ باستخدام الهوية الطبية فسيرسل جهاز آيفون رسالة نصية إلى أصدقائك أو عائلتك تتضمن موقعك ​​وإخبارهم بما حدث.



وإذا أردت التحقق من إعداد كل شيء بشكل صحيح فذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم طوارئ "إس أو إس" والتأكد من تشغيل ميزة الاتصال بعد حادث خطير.