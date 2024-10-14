استمرار موجة الحر وأمطار على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، باستمرار موجة الحر على عدة ولايات.

وحسب تنبيه للمصالح ذاتها، فإن استمرار موجة الحر سيكون إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي تنبيه آخر، حذر ذات المصدر من هبوب رياح قوية مرفقة بتطاير كثيف للرمال، بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، على كل من ولايتي النعامة والبيض.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية على ولايات: البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، الأغواط، الجلفة، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت والمدية، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم، بولاية تندوف إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. وبكل من ولايتي بشار وبني عباس، سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات تتعدى 40 ملم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا.