إكسون موبيل تبحث تعميق الشراكة والاستثمار في الجزائر

تباحث وزير الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، على مستوى مركز المؤتمرات " محمد بن أحمد" بوهران، مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف والوفد المرافق له، جون أرديل، حول فرص الشراكة والاستثمار والمشاورات الجارية بين سوناطراك وإكسون موبيل، في مجال تطوير المحروقات، ولاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي. وناقش الطرفان، حسب بيان وزارة الطاقة: "علاقات التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف ونقل المعرفة، وقد تم هذا اللقاء بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وكذا السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من القطاع".

وكما ناقش وزير الطاقة والمناجم، يضيف البيان، مع نائب الرئيس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "هاربور إنرجي" وينتارشال ديا سابقا، سامح صبري، والوفد المرافق له، "فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها، حيث أعربت شركة هاربور إنرجي عن رغبتها في تعزيز تواجدها في الجزائر، ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطرا ك.

ب. سعيد