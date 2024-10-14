انطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

تنظم وزارة الصحة سنويا حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وستنطلق حملة هذا الموسم يوم غد الثلاثاء 15 أكتوبر، وتستمر طيلة فترة الخريف والشتاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الإثنين، أن: "الأنفلونزا الموسمية تعتبر عدوى تنفسية تسببها فيروسات الأنفلونزا، وتتميز بانتشارها السريع وخطورتها لدى الأشخاص الذين أضعفهم مرض مزمن أو تقدم في السن، وتسبب لديهم مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، وفي كل شتاء، تصيب الأنفلونزا الموسمية آلاف الأشخاص في الجزائر".

وأضاف البيان: "الوسيلة الأنجع للحماية من الأنفلونزا الموسمية، وخاصة مضاعفاتها، هي التلقيح، إذ يوصى وبشدّة بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات، وهم كل من الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، الأشخاص البالغين والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، أمراض القلب، أمراض الرئة المزمنة، الاضطرابات الأيضية كمرض السكري والسمنة، أمراض الكلى ونقص المناعة المكتسبة أو الخلقية، لاسيما مرضى خضعوا لزرع الأعضاء أو الأورام الكامنة، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أو انعدام الطحال، فقر الدم المنجلي، النساء الحوامل ومهنيي الصحة".

ويتوفر اللقاح المضاد للأنفلونزا - حسب البيان - في مراكز التلقيح المعتادة للمؤسسات الصحية العمومية، حيث يعطى مجانا، وكذا الصيدليات، حيث يتم تعويضه من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وعلى الجميع اعتماد إجراءات الحماية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون - الفرك بالهلام المائي الكحولي - الحد من الاتصال بالنسبة للمرضى - ارتداء الكمامة - التباعد الجسدي، وإجراءات الحماية هذه تعتمد أيضا للحماية الفعالة ضد كوفيد 19.