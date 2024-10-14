"الخضر" على بعد 90 دقيقة من "الكان"

يتطلع المنتخب الوطني إلى حسم تأشيرة تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، المقررة بالمغرب، اليوم الإثنين، بمناسبة المواجهة التي سيخوضها بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي، أمام منتخب البلد المحلي، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر.

ويحتاج أشبال المدرب بيتكوفيتش إلى نقطة وحيدة لترسيم صعودهم إلى النهائيات الإفريقية للمرة الـ21، هم الذين يتصدرون مجموعتهم بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، وهو ما أكد عليه المدرب المساعد، نبيل نغيز، الذي أشار في تصريحات صحفية إلى أن الهدف المرجو من مواجهة اليوم، هو قطع تأشيرة التأهل إلى نهائيات المغرب، من أجل تسيير الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات القارية، شهر نوفمبر المقبل، في ظروف مثالية، ومعها الشروع في التحضير للدورة النهائية بالمغرب (21 ديسمبر2025 إلى 18 جانفي 2026)،

ويرتقب أن يلجأ بيتكوفيتش إلى عدد من التغييرات على صعيد التشكيلة الأساسية، وهو ما أشار إليه ضمنيا، خلال الندوة الصحفية الأخيرة، حيث تحدث عن ضرورة القيام ببعض التغييرات، خاصة على مستوى خط الدفاع، وأول هذه التغييرات ستكون إشراك مدافع اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، على الجهة اليمنى من الدفاع، مع إمكانية عودة ماندي، صاحب الـ100 مباراة مع "الخضر"، إلى المحور إلى جانب بن سبعيني.

من جهته، يسعى منتخب الطوغو لرد الاعتبار في ملعبه وأمام جماهيره، بعد هزيمته بعنابة بخماسية لهدف، وإنعاش حظوظه في التأهل للنهائيات، بعد أن تراجع للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، إثر فوز منتخب غينيا الاستوائية بقواعده على ليبيريا بـ(1-0).

وأكد المدرب نيبوبي داري، بدوره، أنه سيقوم رفقة طاقمه الفني بدراسة أسباب السقوط المدوي بعنابة، ومن ثم إعداد الخطة المناسبة للتدارك للإبقاء على حظوظ منتخب بلاده في الوصول إلى المغرب.

وكان المنتخب الوطني قد عاد بفوز عريض أمام منتخب الطوغو في آخر خرجة له إلى هذا البلد، والتي كانت برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر (لعبت يوم 19 نوفمبر 2018)، حيث فازت تشكيلة المدرب جمال بلماضي برباعية لهدف (سجل محرز ثنائية وعطال هدفا وبونجاح هدفا)، ولإدارة هذه المباراة، وقع اختيار لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طاقم تحكيمي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي جون جاك ندالا نغامبو، بمساعدة مواطنيه نابينا بليزي سيبوتو (مساعد أول) وغوليان بأنغال نغيلا (مساعد ثان)، بالإضافة إلى الحكم الرابع ماسونغون لويس موامبا.

وفي المقابلة الثانية من هذه المجموعة الخامسة، سيتنقل منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، إلى منروفيا لمواجهة منتخب ليبيريا (المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة)، في مقابلة مقررة هي الأخرى على الساعة 17 بتوقيت الجزائر.