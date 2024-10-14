افتتاح مؤتمر "ناباك" 2024 بوهران

افتتح، صباح اليوم الإثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الذي كان مرفقا بوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، فعاليات مؤتمر إفريقيا وشمال البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024، في طبعته 12، على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد، بحضور مئات العارضين الممثلين لكبريات الشركات البترولية عبر العالم.

وتناغما مع شعار هذه الطبعة، المتمثل في الموازنة بين "المحروقات والطاقات النظيفة.. نحو مزيج طاقوي فعال"، أكد وزير الطاقة "التزام الجزائر الجاد للمضي نحو تقليص البصمة الكربونية، من خلال الانتقال التدريجي نحو الطاقات البديلة والنظيفة"، مبديا "تفتح الجزائر لإبرام شراكات تسمح بتطوير التقنيات والحلول، لتقليص انبعاثات غاز الميثان، وكذا الاستغلال الأمثل للغازات المسترجعة".