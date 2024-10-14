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العالم

حزب الله: أطلقنا ضربة صاروخية "نوعية" ضد الكيان

14 أكتوبر 2024 ()
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، أنه نفذ ضربة صاروخية "نوعية" على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا، في شمال دولة الاحتلال، غداة هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب، أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وأورد الحزب في بيان أن: "مقاتليه أطلقوا صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي حيفا... ردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو في لبنان". وجاء ذلك بعد ساعات من توعد الحزب بالمزيد من الهجمات في حال واصلت قوات الاحتلال "الاعتداء على شعبنا".

ورصد الكيان الصهيوني، الإثنين، إطلاق 11 صاروخا على مدينة حيفا ومحيطها شمالي الكيان.

وقال الجيش الصهيوني في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا، فقد تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض معظمها، وبعضها سقط في منطقة مفتوحة"، دون مزيد من التفاصيل. من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم رصد سقوط 3 صواريخ، دون مزيد من التفاصيل.

 

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