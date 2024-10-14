مساع برلمانية جزائرية - إيرانية لصالح فلسطين في سويسرا

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء أمس الأحد، بجنيف في سويسرا، محادثات مع نظيره رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، حيث تطرق الطرفان إلى الوضع الإنساني في فلسطين ولبنان، حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وخلال الجلسة التي جمعت المسؤولين بمعية وفدي البلدين، دعا بوغالي إلى: "استغلال كل المحافل والفعاليات الدولية للمرافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "توحيد الصف الفلسطيني هو الطريق الأوحد للدفاع عن القضية الفلسطينية".

وذكّر بوغالي بمواقف الجزائر نحو الأشقاء في فلسطين ولبنان، متناولا المساعدات التي قدمتها الجزائر للبنان قبل تعرضه للهجمات الصهيونية.

كما تطرق بوغالي، خلال المحادثات، إلى: "الدورة الاستثنائية الـ35 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي حول القضية الفلسطينية، والإجماع المنصب على البند الطارئ للمجلس الوطني الفلسطيني، وكذا مساعي الاتحاد لحشد الدعم لدى المجموعات السياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، لتمرير البند الطارئ خلال الدورة الحالية".

من جهته، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على: "ضرورة ممارسة البرلمانات الإسلامية الضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائمه ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني"، بحسب ذات المصدر.

بعدها، تطرق الطرفان - يضيف البيان - إلى الوضع الإنساني في فلسطين ولبنان جراء القصف الصهيوني، وإلى نقص المساعدات الإنسانية، إذ أشار قاليباف إلى زيارته لجنوب لبنان ووقوفه على الظروف الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطنون.