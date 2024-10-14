إسبانيا وإيرلندا تطالبان بتعليق التجارة مع الكيان الصهيوني

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد جاءت دعوة سانشيز، في ظل المخاوف من أفعال الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والتي قد تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.

وتخضع العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي تشكل جزءًا من اتفاقية عام 2000. ويعد الكيان الصهيوني الشريك التجاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شكلت تجارته 0,8% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي للسلع، خلال عام 2022.

من جهة أخرى، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للكيان الصهيوني، حيث استحوذ على 28,8% من تجارته في السلع في نفس العام. وقد بلغت نسبة واردات الكيان من الاتحاد الأوروبي 31,9%، بينما بلغت نسبة صادراته للاتحاد الأوروبي 25,6 %.