وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمهلوسات

تمكنت شرطة وهران، ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من تفكيك شبكة تروج المهلوسات، وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص.

وأوضح بيان شرطة وهران، اليوم الإثنين، أن: "العملية جاءت بعد المعلومات المتحصل عليها ميدانيا، والتي مفادها متاجرة أفراد هذه الشبكة وتخزين هذه السموم، متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

وأضاف البيان: "وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤديل، أسفرت العملية عن الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز9090 قرص مهلوس، و50 غراما من مسحوق مادة الإكستازي، حجز 300 غرام من المخدرات (القنب الهندي)، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 100 مليون سنتيم، 8 هواتف نقالة و4 مركبات ودراجة نارية تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام العدالة".