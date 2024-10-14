إحباط عملية طرح أوراق نقدية مزورة بأسواق البيض

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض، من وضع حد لجماعة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و51 سنة، مختصة في تداول الأوراق النقدية المزورة، من فئتي ألف وألفي دينار، مع حجز مبلغ مالي معتبر من هذه الأوراق.

جاءت هذه العملية، حسب بيان لمصالح الأمن صادر، اليوم الإثنين، "إثر معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في عملية طرح الأوراق النقدية المزورة بالأسواق الأسبوعية، ليتم تكثيف العمل الاستعلاماتي الذي أثمر توقيف شخص على متن مركبة من نوع "طويوطا هيليكس"، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على مبلغ مالي قدره 37 مليون سنتيم من العملة الوطنية مشكوك في صحتها، تبين فيما بعد أنها مزورة".

وأضاف المصدر نفسه: "وتواصل التحقيق والتحري تحت إشراف نيابة الاختصاص، ما مكن من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، رفقة شخصين آخرين، هذا الأخير يموّن شركاءه بالأوراق المزورة لطرحها في الأسواق، مقابل علاوة يحصلون عليها، فيما لا يزال البحث جاريا عن الشخص الخامس المتورط في القضية".

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجز ملف قضائي ضد المتورطين، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.