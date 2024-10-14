تلمسان: حجز أزيد من قنطار من الكيف

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة، وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج كانت قادمة من المغرب.

وحسب بيان للمصالح ذاتها صادر، اليوم الإثنين، فإن: "العملية جاءت على إثر تحريات باشرها محققو المصلحة حول نوايا إجرامية لتمرير شحنة معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب، إذ أفضت الأبحاث العملياتية إلى رصد تحركات مشبوهة لشخصين وتوقيفهما على متن مركبة سياحية بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، حيث تم ضبط 109 كلغ من المخدرات، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة".

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء بولاية النعامة، عن جنايات التهريب، تبييض الأموال، المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.