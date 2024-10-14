الرئيس تبون يستقبل نظيرته الهندية

خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظيرته رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية، يوم أمس الأحد، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وبعد تحية العلم الوطني، استعرضت رئيسة الهند تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، التي أدت لها التحية الشرفية.

وقبل هذا، قامت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة، وزارت كذلك رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، المتحف الوطني للمجاهد، الذي يبرز تاريخ المقاومة الشعبية والنضال السياسي والثورة التحريرية المجيدة.

للإشارة، شرعت دروبادي مورمو، أمس، بزيارة للجزائر تدوم 4 أيام.