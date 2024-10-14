جديد مشروع الهيدروجين في الجزائر

وقعت كل من سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، بهدف تزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي.

وأوضح بيان لسوناطراك أن: "مراسم التوقيع التي نظمت بمركز المؤتمرات بوهران، ترأسها محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة، والقنصل العام لإسبانيا بالجزائر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، والسيد مارتين فيتسيلار، الرئيس المدير العام لشركة سيبسا.

وحسب ذات المصدر: "مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر على مرحلتين، تُخصّص الأولى لإجراء دراسات لتقييم جدوى وفرص ومردودية المشروع، أما المرحلة الثانية منه ستخصّص لتطوير المشروع".

كما سيسهم التطوير المشترك لهذا المشروع المتكامل، يضيف البيان، في "تحقيق الأهداف المحددة من قبل الشركتين بخصوص إزالة الكربون".

ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي، ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بغرض تزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الميثانول والأمونياك الأخضر، فضلا عن منشآت للتخزين والنقل، ومرافق أخرى ضرورية من أجل الاستغلال التجاري للمشروع.

وأشار البيان إلى أن شركة سيبسا تعتبر شريكا تاريخيا لسوناطراك، وهي شركة عالمية رائدة تعمل بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة للمحروقات، كما تنشط، أيضا، في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين.