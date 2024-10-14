غليزان: توزيع 100 سكن عمومي إيجاري

وزعت بلدية بني زنطيس في غليزان، صباح اليوم الإثنين، 100 سكن عمومي إيجاري، هذه السكنات التي تم انتظارها، زهاء 14 سنة كاملة، حتى توزع على مستحقيها، بسبب عدم اكتمال الأشغال بها طيلة هذه المدة الطويلة.

وفور تعليق قوائم المستفيدين من هذه السكنات، تجمع الذين لم يسعفهم حظ الاستفادة أمام البلدية، واستقبلهم رئيس البلدية، حسب مصادرنا، مبينا لهم أن القوائم ليست نهائية، وبوسع غير المستفيدين تقديم الطعون، وكاشفا لهم في ذات الوقت أن ثمة 100 سكن ريفي ستوزع بالبلدية، فيما قدم 13 منهم إلى مقر دائرة سيدي امحمد بن علي، واستقبلوا من قبل رئيسة الدائرة التي بينت لهم أن هذه القائمة مؤقتة، وغير نهائية، وأن أي شخص يراها مجحفة في حقه، يتقدم بطعن في آجال لا تتعدى ثمانية أيام، مدعما بالوثائق التي يراها ضرورية، لدى لجنة الطعن بالولاية.

وفي بيان عن رئيسة الدائرة بحوزة "الخبر"، أنهت السيدة شنين، رئيسة لجنة الدائرة، المكلفة بتوزيع السكن العمومي الإيجاري، إلى علم كافة مواطني بلدية بني زنطيس، أن القائمة التي تم نشرها بتاريخ 10 أكتوبر 2024، هي قائمة مؤقتة وليست نهائية.