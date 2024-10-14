الشلف: مؤثرات عقلية داخل كيس "شيبس"

شلت الفرقة المتنقلة، للشرطة القضائية، بأمن ولاية الشلف، حسب بيانها لنهار اليوم، نشاط مروجي المهلوسات بالشطية، أين تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية، مخبأة بكيس "شيبس".

وقد تم توقيف المشتبه فيهما اللذين هما في العقد الثاني من العمر، وهذا على مستوى المدينة الجديدة ببلدية الشطية.حيث ضبط متلبسين بحيازة 21 كبسولة، معدة للترويج كانت موضوعة، ومخبأة بكيس خاص برقائق البطاطا (شيبس) للتمويه، كما كان يحوز أحدهما على سلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي من عائدات نشاطهما المجرم يقدر بأكثر من 15 ألف دينار.

وبعد استيفاء كافة إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي،وقدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.