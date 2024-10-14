حشيشي: الانتقال نحو الطاقات النظيفة ليس بالأمر الهين

اعتبر رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الإثنين، خلال كلمة ألقاها في أشغال مؤتمر "ناباك 2024"، المنعقد بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، أن "هناك مقاربة عملية وواقعية، تحتم علينا الإقرار بأن الانتقال نحو طاقات أكثر نظافة لا يعد بالأمر الهين، ولا يمكن بلوغه بين عشية وضحاها"، مضيفا أن هذا المبتغى: "يتطلب من مجمل الفاعلين تبني هذا الطرح بصفة متأنية وتدريجية". وعليه يرى المسؤول الأول عن شركة سوناطراك، أن: "التحدي الجماعي الذي نواجهه يكمن في الابتكار"، مضيفا أن "تطوير تكنولوجيات أكثر نظافة في مجالات الاستكشاف والإنتاج ونقل المحروقات واستخدامها، أضحى أمرا أساسيا من أجل التقليل من آثارها السلبية".

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن "اعتماد تكنولوجيات ملائمة مثل التقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات الاستخراج الأكثر كفاءة، مع تقليص تسرّبات الميثان، يمكن أن يساهم في جعل المحروقات أكثر احتراما للبيئة، مع استمرار دورها لضمان الإمدادات الطاقوية العالمية".