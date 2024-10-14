وزارة التربية تكشف رزنامة العطل المدرسية

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024 - 2025.

ووفق بيان الوزارة فإن عطلة الخريف في جميع المناطق حددت من مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 إلى يوم الأحد 03 نوفمبر 2024 صباحا، أما عطلة الشتاء في جميع المناطق فحددت من مساء يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 إلى يوم الأحد 05 جانفي 2025 صباحا.

وحسب ذات المصدر فإن عطلة الربيع في جميع المناطق تبدأ من يوم الخميس 20 مارس 2025 مساء إلى يوم الأحد 06 أفريل 2025 صباحا.

فيما يخص عطلة الصيف (جميع المناطق) أوضح بيان وزارة التربية أنه بالنسبة للأساتذة فإن العطلة تبدأ من مساء يوم الخميس 10 جويلية 2025، كما تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدّد كالتالي: أ- المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 24 جويلية 2025 مساء؛ ب - المنطقة الثالثة: ابتداء من يوم الخميس 17 جويلية 2025 مساء".