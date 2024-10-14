"الخضر" يواصلون التوهج ويبلغون "الكان" بامتياز

ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب-2025) بعدما جدد فوزه على نظيره الطوغولي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

ودخل "الخضر المقابلة، التي أقيمت بملعب كيغي في العاصمة الطوغولية لومي، جيدا وافتتحوا باب التسجيل مبكرا عن طريق بن سبعيني (د 18) بعد تنفيذه ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم غويري، ليسير بعدها زملاء المتألق بوداوي بقية أطوار المرحلة الأولى بذكاء.

ودخل المحليون الشوط الثاني بقوة وفرضوا ضغطا كبيرا على دفاع "الخضر" وسط تراجع كبير لمردود بعض اللاعبين الذين ارتكبوا عدة أخطاء، قبل أن تعيد تغييرات "الكوتش" بيتكوفيتش بعض التوازن لخطوط المنتخب الذي كان بمقدوره مضاعفة النتيجة في الهجمات المعاكسة.

ورغم أن المحليين رموا بكل ثقلهم في الدقائق الأخيرة من المواجهة، بدعم جماهيري كبير، إلا أنهم واجهوا استماتة كبيرة من لاعبي "الخضر" واصطدموا بالحارس قندوز الذي قدم مباراة كبيرة غير بها نظره الجمهور الجزائري اتجاهه خلال مقابلة الذهاب أمام نفس المنافس قبل أربعة أيام بعنابة.

وأعلن الحكم بعدها نهاية المقابلة بفوز رابع على التوالي لأشبال بيتكوفيتش في التصفيات ما جعلهم يتأهلون في نهائيات "الكان" مبكرا، حيث سيخوض زملاء محرز الجولتين المقبلتين (ضد غينيا الاستوائية وليبيريا) شهر نوفمبر القادم بأريحية.

سيشارك المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للمرة الـ21 في تاريخه والسابعة على التوالي.

وفي مقابلة أخرى عن المجموعة الخامسة تغلب منتخب غينيا الاستوائية على مضيفه الليبيري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعزز مركزه الثاني برصيد 7 نقاط خلف المنتخب الوطني المتصدر (12 نقطة)، فيما تصبح مهمة المنتخب الطوغولي (المركز الثالث- نقطتين) والليبيري (المركز الرابع-نقطة وحيدة) صعبة في بلوغ النهائيات.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد إجراء الجولة الرابعة:

1. الجزائر 12 نقطة

2. غينيا الاستوائية 7 نقاط

3. الطوغو نقطتان

4. ليبيريا نقطة واحدة.

- تفاصيل المواجهة:

- نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الطوغولي بنتيجة هدف مقابل صفر ليضمن بذلك تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

الدقيقة 90+6: ضغط رهيب للمحليين .. رأسية جديدة وقندوز في المكان المناسب.

الدقيقة 90+5: هجمة مرتدة للمنتخب الوطني .. توزيعة رضواني كادت تخادع دفاع المنافس.

الدقيقة 90+4: بطاقة صفراء للحارس قندوز بحجة تضييع الوقت.

الدقيقة 90+3: الضغظ الطوغولي يتواصل .. رأسية جديدة وقندوز يتألق مجددا.

الدقيقة 90+2: خطيرة لاصحاب الأرض .. ورأسية المهاجم الطوغولي تمر جانبية.

الدقيقة 87: "تيكي تاكا" جزائرية كادت تنتهي بهدف جميل .. بوداوي وبونجاح يضيعان.

الدقيقة 84: المنتخب الطوغولي يعود للضغط في العشر دقائق الأخيرة ودفاع "الخضر" يصمد.

الدقيقة 81: آخر تغيير لـ"الخضر" .. بونجاح في مكان عمورة.

الدقيقة 79: التغييرات أعطت التوازن للمنتخب الوطني الذي كان يتحمل عبئ المقابلة.

- المدرب بيتكوفيتش يغير الخطة من 4-3-3 إلى 3-4-3

الدقيقة 70: ثلاثة تغييرات للمنتخب الوطني .. زرقان، رضواني ومحرز في مكان غويري، زروقي وعوار.

الدقيقة 69: تسديدة قوية من لاعب المنتخب الطوغولي لكنها بعيدة.

الدقيقة 64: أخطاء متتالية للاعبي المنتخب الوطني وقندوز بنقذ الموقف في هجمتين خطيرتين.

الدقيقة 63: أول تغيير للمنتخب الوطني .. بن رحمة في مكان بن زية

الدقيقة 62: انقطاع البث التلفزي من المصدر.

الدقيقة 61: الأخطاء تتوالى من لاعبي "الخضر" .. مرتدة جديدة والتسديدة بين أحضان قندوز.

الدقيقة 60: خطأ من زروقي في وسط الميدان تتحول لهجوم ومرتدة لكن تسديدة المهاجم جانبية.

الدقيقة 56: بطاقة صفراء لآيت نوري ولاعب المنافس بعد مناوشات بين الطرفين.

الدقيقة 53: خطيرة للمحليين .. توزيعة ورأسية المهاجم ينقذها الحارس قندوز.

الدقيقة 51: خطأ من قندوز خلال مسك الكرة لكنه يصحح الخطأ قبل وصولها للمهاجم.

الدقيقة 50: هجمة مرتدة للمنتخب الوطني .. غويري يضيع فرصة سانحة بعد انفراده بحارس المنافس

- بداية الشوط الثاني دون تغييرات.

- نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف مقابل صفر.

الدقيقة 45+2: تسديدة قوية من بوداوي لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس.

الدقيقة 45: خطأ من توغاي كاد يكلف "الخضر" غاليا وزروقي ينقذ الموقف.

الدقيقة 40: عمورة يصاب على مستوى الرأس.

الدقيقة 38: تدخل رائع لبن سبعيني في الوقت المناسب بعد توغل مهاجم الخصم.

الدقيقة 37: هجمة مرتدة للمنتخب الوطني .. بوداوي ناحية عمورة الذي توغل لكنه يختار اللعب الفردي ويضيع الكرة.

الدقيقة 34: طويلة ناحية غويري الذي يروض ثم يمرر ناحية عمورة داخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل في آخر لحظة.

الدقيقة 31: مخالفة جديدة للمنافس من منطقة جيدة .. تمر جانبية هذه المرة.

الدقيقة 29: هجمة منظمة للمنتخب الوطني تصل ناحية عمورة والرأسية تصل سهلة بين أحضان الحارس.

الدقيقة 26: خطيرة جدا للمنتخب الطوغولي .. قندوز ينقذ الموقف بعد انفراد مهاجم المنافس.

الدقيقة 25: دربكة داخل منطقة العمليات .. المحليون يطالبون بضربة جزاء والحكم يطالب بمواصلة اللعب.

الدقيقة 20: رد قعل قوي للمحليين .. تنفيذ مخالفة على أعتاب منطقة الجزاء .. قندوز ينقذ "الخضر" بمساعدة القائم.

- هدف بن سبعيني

الدقيقة 18: بن سبعيني يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني بعد تنفيذ ضربة الجزاء.

الدقيقة 16: ركلة جزاء للمنتخب الوطني بعد تدخل على غويري.

الدقيقة 11: تمريرة طويلة من عوار ناحية المتقدم آيت نوري والدفاع يخرج الكرة للركنية.

الدقيقة 10: بداية هادئة من الطرفين.

الدقيقة 7: فرصة أولى للمنتخب الوطني .. تمريرة طويلة من الدفاع ناحية السريع عمورة لكن الحارس ينقض على الكرة.

الدقيقة 3: أول فرص للمحليين بعد تنفيذ مخالفة .. الحارس قندوز ودفاع "الخضر" يبعدان الخطر.

- الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر: الحكم يطلق صافرة البداية

- دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

- وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى لملعب كيغي الذي سيحتضن المقابلة

- لحظة مغادرة بعثة المنتخب الوطني لمقر إقامتها بلومي باتجاه الملعب

- التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني:

ڤندوز، ماندي، توغاي، بن سبعيني، آيت نوري، زروقي، بوداوي، عوار، عمورة، بن زية، غويري.

- يواجه المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، نظيره الطوغولي في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، في العاصمة الطوغولية لومي، وسيكون رفقاء سعيد بن رحمة أمام فرصة ضمان التأهل قبل جولتين على نهاية التصفيات.