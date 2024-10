L'Algérie s'impose face au Togo et se qualifie pour la CAN 2025

La sélection nationale de football a réalisé une solide performance en s'imposant 1-0 face au Togo, ce lundi, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Cette victoire permet aux « verts » de garantir leur place pour la phase finale de la compétition, prévue l'année prochaine.

Dès le début du match, l'Algérie a pris le contrôle du jeu, montrant une belle maîtrise technique. Le tournant de la rencontre est survenu à la 18e minute, lorsque Ramiz Ben Sabaini a ouvert le score en transformant un penalty accordé après une faute sur Guery. Ce but a donné un coup de fouet aux Algériens, qui ont continué à pousser, cherchant à augmenter leur avantage.

Malgré quelques occasions franches, notamment une tête de Amoura à la 87e minute, l'équipe nationale n'a pas réussi à alourdir le score.

De son côté, le Togo a réagi en seconde période, intensifiant la pression sur la défense algérienne. Alexis Qendouz, le gardien de but algérien, s'est illustré par plusieurs arrêts décisifs, notamment une intervention spectaculaire à la 90+6e minute.

L'entraîneur Petkovic a également apporté des ajustements tactiques en passant d'une formation en 4-3-3 à 3-4-3, ce qui a permis à son équipe de mieux gérer la pression des Togolais dans les dernières minutes de la rencontre.

La défense qui a maintenu son niveau de jeu solide tout au long du match, a été un facteur clé de cette victoire.

De leur côté, Mandy, Tougai, et Ben Sabaini ont tous contribué à la performance défensive collective.

Avec cette victoire, l'Algérie s'assure une place à la CAN 2025, avant même la fin des éliminatoires. Les coéquipiers de Saïd Ben Rahma auront l'occasion de se concentrer sur la préparation pour la compétition à venir, fort de cette belle performance.