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رياضة

صدور الأحكام النهائية في حق مناصري شباب قسنطينة

14 أكتوبر 2024 ()
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أصدرت، مساء اليوم، محكمة قسنطينة أحكامها النهائية في حق 36 مناصرا لشباب قسنطينة الذين أودعوا الحبس بعد أحداث الشغب التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي في الموسم الفارط، خلال لقاء النادي القسنطيني واتحاد الجزائر، وعرف تخريبا كبيرا لمرافق الملعب.

الأحكام تمثلت في إدانة 34 مناصرا بـ 18 شهرا حبسا نافذا، ومناصرا واحدا بالحبس لسنة واحدة نافذة ومناصرا آخرا بثلاث سنوات نافذة.

ويذكر أن الأحكام السابقة في هذه القضية تمثلت في إدانة المناصربن المعنيين بالسجن ما بين خمس وثماني سنوات، قبل أن يتم اليوم تخفيض العقوبة إلى المدة المذكورة أعلاه.

 

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