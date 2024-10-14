جديد المشروع الإيطالي بتيميمون

تم اليوم الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، دراسة كل التسهيلات الضرورية الموجهة للمشروع الجزائري الإيطالي المتكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون، تحسبا لانطلاقه خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال اجتماع اللجنة التقنية متعددة القطاعات المكلفة بمرافقة تجسيد المشروع، المباشر بالشراكة بين الشركة الإيطالية بونيفيش فيراريزي والصندوق الوطني للاستثمار على مساحة تقدر بـ 36.000 هكتار، والذي جرى برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، يضيف ذات المصدر.

وتم خلال هذا الاجتماع، يقول البيان، دراسة كل التسهيلات الضرورية لانطلاق المشروع خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وهذا بتخصيص مساحة 3.000 هكتار لإنتاج القمح الصلب و6000 هكتار لزراعة البقوليات ابتداء من أفريل 2025.

وتتعلق هذه التسهيلات، حسب البيان، بتوفير الطاقة الكهربائية، إنجاز المنشآت القاعدية كالطرقات المؤدية إلى محيط الاستثمار، شبكة الألياف البصرية، بالإضافة إلى إنجاز الآبار الارتوازية، جمركة السلع والخدمات، وكذا تسهيلات إدارية وتقنية أخرى.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الرئيس المدير العام لشركة "بونيفيش فيراريزي الجزائر"، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية أعضاء اللجنة (الفلاحة والتنمية الريفية، المالية، الطاقة والمناجم، الري، الأشغال العمومية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، العمل والتجارة وترقية الصادرات).