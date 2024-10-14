مهاجمة موكب محمد السادس بـ"المولوتوف"(فيديو)

في تطور هام، قام شاب بمهاجمة موكب العاهل المغربي محمد السادس في العاصمة الرباط عن طريق استعمال قنينات حارقة.

ونشرت المعارضة المغربية دنيا فيلالي، شريط فيديو للحادثة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيما اعتبر مدونون ما حصل بمثابة محاولة اغتيال للملك المغربي.

#آخر_دقيقة|



في سابقة لم يشهدها #المغرب من قبل، شاب مغربي يلقي قنينات حارقة أثناء مرور موكب #محمد_السادس على المباشر!



على إثر هذه السابقة تم اعتقال الشاب #منصف_اليعقوبي المزداد سنة 1999 بدوار اولاد بن زيان جماعة اولاد بن منصور القنيطرة عازب ومهنته فلاح، يوم أمس 13 أكتوبر من… pic.twitter.com/eGzSc1OlPS — salrit (@salrit) October 14, 2024

وحسب مصادر صحراوية فإن منفذ العملية شاب ينحدر من دوار أولاد بن زيان، جماعة أولاد بن منصور بالقنيطرة، تم اعتقاله أمس من طرف الشرطة القضائية بالرباط.

من جهته، اعتبر المعارض المغربي، بدر العيدودي، في منشور على منصة "إكس" أن استهداف موكب الملك محمد السادس بقارورات "مولوتوف" يعد سابقة ويبين أن الغضب الشعبي وصل مداه، وأن الملكية هي السبب المباشر والمسؤول الأول عن المشاكل التي يعانيها الشعب المغربي.

ويعيش نظام المخزن في المغرب على صفيح ساخن في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة، بتنظيم إضرابات في عدة قطاعات وكذا مظاهرات ضد خيانة القضية الفلسطينية بالإمعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني في شتى المجالات.

ولعل أبزر صورة عن الأوضاع المزرية للشعب المغربي بعد ربع قرن من حكم محمد السادس هو ما أطلق عليها محاولة "الهروب الكبير"، الشهر الماضي، والتي حاول فيها آلاف الشباب الهجرة جماعيا عبر الحدود إلى مدينة سبتة الإسبانية الحدودية.