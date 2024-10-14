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العالم

مهاجمة موكب محمد السادس بـ"المولوتوف"(فيديو)

14 أكتوبر 2024 ()
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في تطور هام، قام شاب بمهاجمة موكب العاهل المغربي محمد السادس في العاصمة الرباط عن طريق استعمال قنينات حارقة.

ونشرت المعارضة المغربية دنيا فيلالي، شريط فيديو للحادثة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيما اعتبر مدونون ما حصل بمثابة محاولة اغتيال للملك المغربي.

وحسب مصادر صحراوية فإن منفذ العملية شاب ينحدر من دوار أولاد بن زيان، جماعة أولاد بن منصور بالقنيطرة، تم اعتقاله أمس من طرف الشرطة القضائية بالرباط.

من جهته، اعتبر المعارض المغربي، بدر العيدودي، في منشور على منصة "إكس" أن استهداف موكب الملك محمد السادس بقارورات "مولوتوف" يعد سابقة ويبين أن الغضب الشعبي وصل مداه، وأن الملكية هي السبب المباشر والمسؤول الأول عن المشاكل التي يعانيها الشعب المغربي.

ويعيش نظام المخزن في المغرب على صفيح ساخن في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة، بتنظيم إضرابات في عدة قطاعات وكذا مظاهرات ضد خيانة القضية الفلسطينية بالإمعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني في شتى المجالات.

 ولعل أبزر صورة عن الأوضاع المزرية للشعب المغربي بعد ربع قرن من حكم محمد السادس هو ما أطلق عليها محاولة "الهروب الكبير"، الشهر الماضي، والتي حاول فيها آلاف الشباب الهجرة جماعيا عبر الحدود إلى مدينة سبتة الإسبانية الحدودية.

 

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