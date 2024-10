Le cortège de Mohammed VI attaqué par des cocktails Molotov

Le cortège du roi du Maroc, Mohammed VI a fait l’objet d’attaque dans la capitale Rabat par des cocktails Molotov.

L'opposante marocaine Dounia Filali a publié une vidéo de l'incident sur son compte sur le réseau social "X" (anciennement Twitter), tandis que certains blogueurs ont qualifié cet acte de tentative d'assassinat du roi marocain.

Selon des sources sahraouies, l'auteur de l'attaque serait un jeune homme originaire du village Ouled Ben Ziane, dans la commune d'Ouled Ben Mansour à Kénitra. Il a été arrêté hier par la police judiciaire à Rabat.

De son côté, l'opposant marocain Badr El Aidoudi a déclaré sur la plateforme "X" que l'attaque du cortège royal avec des cocktails Molotov constitue un précédent et montre que la colère populaire a atteint son paroxysme, en ajoutant que la monarchie est la principale cause et le premier responsable des problèmes que connaît le peuple marocain.