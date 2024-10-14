أول قرار لـ "الكاف" بخصوص مقابلة ليبيا-نيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إحالة ملفّ مباراة المنتخبين الليبي والنيجيري للجنة الانضباط لاتّخاذ القرار المناسب حول ملابساتها.

وذكر "الكاف" أنه على تواصل مع سلطات البلدين بعد أن غادرت بعثة المنتخب النيجيري الأراضي الليبيّة دون خوض المنتخب لمباراته أمام نظيره الليبي هذا الثلاثاء.

وكانت الطائرة الخاصّة ببعثة المنتخب النيجيري أقلعت من مطار الأبرق إلى العاصمة النيجيرية أبوجان وذلك بسبب تأخّر وصولها إلى مدينة بنغازي مكان إجراء المباراة حيث اضطرّت بعثة المنتخب النيجيري للهبوط في مطار الأبرق على بعد ثلاثمئة كليومتر شرقي مدينة بنغازي بسبب خطأ فني في مطار بنينا.

من جهته، استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الإجراءات التي اتخذها نظيره النيجيري بشأن رفضه خوض مباراة ليبيا ونيجيريا التي كانت مقررة يوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد الاتحاد الليبي في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنّه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح منتخب ليبيا الأول لكرة القدم.

وأرفق الاتحاد الليبي في بيان منفصل عدة لقطات وصفها بغير الإنسانية رافقت مباراة نيجيريا وليبيا التي أقيمت الجمعة موضحاً أنّ الاتحاد النيجيري لم يتعاون معه بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بمباراتي الذهاب والعودة.