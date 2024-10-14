سيدي بلعباس: رياح قوية تقتلع أشجارا من جذورها

شاهدت ولاية سيدي بلعباس بداية من عصر يوم الإثنين هبوب رياح قوية على شاكلة عواصف رملية، وهو ما تسبب في اقتلاع أشجار من جذورها بالعديد من الأحياء الشعبية بإقليم بلدية عاصمة الولاية، قبل أن تتدخل مصالح مختلفة لأجل إزالة تلك الأشجار المتساقطة أفتح الطرقات أمام مستعمليها مع العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المواقع المتضررة.

وكان بيان صادر عن خلية الاتصال والإعلام بمديرية الحماية المدنية لسيدي بلعباس قد أشار إلى "تدخل أعوان الحماية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل إزالة الأخطار الكهربائية وفتح الطرقات، إثر هبوب الرياح القوية مساء الاثنين على غرار ما كان عليه الأمر على مستوى أحياء "العربي بن مهيدي" و"عبد الحق بن حمودة " إضافة إلى حي "الحرية".

يذكر أن الفرق المتدخلة و التابعة لوحدات الرئيسية و"نوالة بن موسى" لم تحص أي خسائر بشرية وفقا لما كشف عنه نفس البيان.