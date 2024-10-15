لاكارن في ذمة الله

توفي، اليوم، الحكم الدولي السابق والرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بلعيد لاكارن، عن عمر ناهز 84 سنة بعد معاناة مع المرض.

من مواليد مدينة سيدي بلعباس سنة 1940 ، مارس الفقيد كرة القدم كلاعب قبل أن ينتقل إلى التحكيم أين برز كواحد من أفضل الحكام في تاريخ الصافرة الجزائرية والإفريقية مشاركا في اكبر المحافل الكروية العالمية ومنها مونديال اسبانيا 1982.

الفقيد تحول بعد الاعتزال إلى التكوين حيث أشرف من خلال تقلده مسؤولية اللجنة الفدرالية للتحكيم في أكثر من مناسبة على تكوين العشرات من الحكام الجزائريين كما خاض تجربة قصيرة كرئيس للإتحاد الجزائري لكرة القدم ما بين 1987 و 1988 أين كان له مساهمة واضحة في حصول الجزائر على تنظيم كأس إفريقيا للأمم السابعة عشر سنة 1990.