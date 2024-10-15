أمطار غزيرة على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستتساقط بداية من فجر اليوم إلى غاية منتصف النهار على ولايات الجلفة، المدية، المسيلة، وأولاد جلال.

كما توقع المصدر ذاته، في تنبيه آخر، تساقط أمطار رعدية على ولايات تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، البويرة، البليدة، سطيف وبرج بوعريريج، بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، تيارت، الأغواط والبيض، ويستمر ذلك إلى غاية السادسة مساء.

من جهة أخرى، نبه الديوان إلى استمرار موجة الحر إلى غاية السادسة مساء على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف.