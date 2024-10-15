وفد من الفيفا في الجزائر

يصل وفد من الاتحادية الدولية لكرة القدم، غدا الأربعاء، إلى الجزائر، بغرض معاينة المركز التقني بتلمسان.

وبعدما نجحت الفاف، بقيادة الرئيس وليد صادي، في إعادة بعث المشروع الذي توقف لفترة طويلة بسبب خلافات بين مكتبين للدراسات، ما ترتب عنه توقف المؤسسة المكلفة بالبناء عن العمل، إلى جانب إقناع الفاف، في السياق، الهيئة الكروية الدولية، بإدراج المركز التقني لتلمسان ضمن مشروع "فوروورد"، الذي يضمن للفاف دعما ماليا من الفيفا بقيمة 8 ملايين دولار إلى غاية 2026، شهد المشروع انطلاقة جديدة، حيث سيتم إنجازه في الثلاثي الأول لعام 2025 على أقصى تقدير.

وسيحل وفد الفيفا بتلمسان، بعد غد الخميس، للوقوف على مدى تقدم الأشغال على مستوى المركز التقني، بحضور ممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.