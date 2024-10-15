توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط

خفّضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، مرجعة ذلك إلى ضعف مستوى الطلب في الصين، باعتبارها أحد أهم الاقتصادات المستهلكة للطاقة في العالم.

وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية أنّ: "السوق ستشهد فائضا كبيرا في عام 2025، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات". وتوقّعت الوكالة أنّ "ينمو الطلب الصيني بنحو 150 ألف برميل يوميا فقط في عام 2024، بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 500 ألف برميل يوميا، في أوت مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي".

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "يستمر الطلب الصيني على النفط في الانخفاض عن التوقعات، وهو العامل الرئيسي الذي يعوق النمو الإجمالي".