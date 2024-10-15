الرئيس تبون يمنح الدكتوراه الفخرية لرئيسة الهند

منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الدكتوراه الفخرية لرئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، نظير مجهوداتها في خدمة التعليم العالي والبحوث، وكعربون صداقة بين البلدين، سلمها إياها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وألقت رئيسة جمهورية الهند محاضرة بالقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله بالعاصمة، أثنت فيها على الاستقبال الذي حظيت به في الجزائر.

ونوهت دروبادي مورمو بأهمية العلوم للشعوب والدول، خاصة في الوقت الراهن، إذ ذكرت بمسيرتها العلمية ونضالها من أجل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة.

وأضاف المصدر، أن رئيسة الهند أشادت بتجربة "الجزائر في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، والالتحاق بركب العدالة الاجتماعية وعدم تهميش مجتمعاتنا".