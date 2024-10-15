حزب الله يُسقط مسيرة صهيونية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرة صهيونية من طراز هرمز 450.

وجاء في بيان الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية، في وحدات الدفاع الجوي، عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، على أن قوات بلاده ستواصل ضرب حزب الله في بيروت وجميع أنحاء لبنان. وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة غولاني، التي قصفتها طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله، مساء الأحد.