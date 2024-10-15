الشلف: توقيف مشتبه بهم في السطو على محل

فكت شرطة الأمن الحضري الثالث، بأمن ولاية الشلف، لغز عملية سطو استهدفت محلا تجاريا، وأطاحت بالمشتبه بهم، واسترجعت المسروقات، حسب ما ورد في بيان لمصالح الأمن، صادر اليوم الثلاثاء.

وكللت تحقيقات أعوان الشرطة بتوقيف 4 أشخاص، مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة، من بينهم فتاة في عقدها الثالث من العمر.

وقد تم الاستيلاء في عملية السطو، حسب المصدر نفسه، على مبلغ مالي معتبر، وجهاز كمبيوتر محمول.

وأضاف البيان: "استعانة بالتحريات التقنية، تمكن محققو الشرطة من حل ملابسات القضية، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من لدن هؤلاء الأشخاص الذين شكلوا لأجله عصابة إجرامية، من خلال استعمال مفاتيح مصطنعة، بتواطؤ أحد العاملين بالمحل، مع استرجاع جزء من المبلغ المالي المسلوب، المقدر بـ30 مليون سنتيم، وجهاز الكمبيوتر".

وقد أنجز ضد المشتبه بهم، ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد، والمشاركة، وإخفاء أشياء مسروقة. وقد أحيل المتهمون أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية.