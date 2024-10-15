حجز أقراص مهلوسة بالجلفة

تمكنت فرقة البحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الجلفة، خلال هذا الأسبوع، من الإطاحة بمروجي المخدرات في عمليتين منفصلتين.

في العملية الأولى، حسب ما ورد في بيان مصالح الأمن، صادر اليوم: "تلقى أفراد الشرطة معلومات مؤكدة عن نشاط مشبوه يتعلق بترويج المخدرات الصلبة، من قبل شخص في العقد الثالث من عمره، وله سوابق قضائية، كان المشتبه به ينشط في أحد أحياء مدينة الجلفة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تم توقيفه وبحوزته 70 قرصا من المهلوسات بأحجام وألوان مختلفة، مبلغ مالي قدره 84.500 دينار من عائدات نشاطه الإجرامي".

أما في العملية الثانية، حسب المصدر نفسه: "فتم الإيقاع بمروج آخر يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، وله سوابق قضائية، بناء على معلومات حول قيامه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في حي آخر بالمدينة، وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تم توقيفه وضبط 29 كبسولة من المؤثرات العقلية، 10 أقراص من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات، دراجة نارية كانت تُستخدم في نشاطه الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية".