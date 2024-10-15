100 مليار دينار تكلفة حوادث المرور سنويا

كشف المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، لحسن بوبكة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18.230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وأدى إلى إصابة 24900 آخرين، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وقال بوبكة، في تصريح للإذاعة الوطنية: "إن التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تجاوزت 100 مليار دينار جزائري سنويا"، معتبرا أن هذه التكلفة كبيرة جداً. وأكد بوبكة أن: "العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 96%، نتيجة للمناورات الخطيرة، التجاوزات غير القانونية، والسرعة المفرطة التي يرتكبها العديد من السائقين ومستعملي الطرق".

وأشار المتحدث إلى أن: "الاستراتيجية التي تنتهجها المندوبية للحد من حوادث المرور تعتمد بشكل رئيسي على العوامل المادية التي تسهم في وقوع الحوادث، مثل طبيعة الطرقات والمركبات، إضافة إلى العوامل البشرية".

وصرح بوبكة بأن المندوبية تتابع ملف "النقاط السوداء" التي تسجل العديد من حوادث المرور. وكشف أيضا، أنه تم إحصاء 409 نقاط سوداء خلال سنة 2023، مع معالجة 215 منها، ما يمثل نسبة 52,57 %.

وأشار نفس المتحدث إلى أن 125 نقطة سوداء أخرى تستوجب تهيئة كبيرة وتمويلا إضافيا.