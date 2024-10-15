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رياضة

بلوزداد يختار خليفة مارتينز

15 أكتوبر 2024 ()

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اتفقت إدارة شباب بلوزداد مع عبد القادر عمراني، لخلافة المدرب مارتينز على رأس العارضة الفنية للفريق.

 التقى رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، ليلة أمس، مع عمراني، وجرى الاتفاق على تفاصيل العقد.

 وسيكون بجانب عبد القادر عمراني عز الدين رحيم، الذي كان مساعدا له الموسم الماضي في شباب قسنطينة، والمحضر البدني أيضا بلعيد مجاهد، الذي كان أيضا رفقته في "السياسي"، والذي كان رفقة بن شيخة وتوج بكأس الكاف في اتحاد العاصمة، إضافة إلى مدرب الحراس نسيم أوسرير.

 وحقق عمراني نتائج جيدة الموسم الماضي، حيث أنهى البطولة في المرتبة الثالثة، وضمن مشاركة في كأس الكاف وبلغ المربع الذهبي من كأس الجمهورية. ومن المنتظر أن يباشر عمراني مهامه يوم غد.

وكان عمراني قد درب شباب بلوزداد في وقت سابق عند قدوم شركة مدار.

 

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