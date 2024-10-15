وهران: الإطاحة بشبكات مختصة في الاتجار بالمخدرات و"الحرڤة"

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من الإطاحة بثلاث شبكات مختصة في الاتجار بالمخدرات والمخدرات الصلبة وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بيان للمصالح ذاتها، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر الشرطة بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، تمكنت في عمليات متفرقة من الإطاحة بـ3 شبكات، ينشط أفرادها في تجارة المخدرات الصلبة (كوكايين) وتنظيم رحلات الإبحار السري".

وأوضح المصدر ذاته، أن: "عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل ذات عناصر المقاطعة، والتي مفادها قيام أفراد الشبكات بترويج هذه السموم وسط الأقاليم الحضرية، وتنظيم رحلات الإبحار السري. وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السادة وكلاء الجمهورية لدى محكمة العثمانية، فلاوسن، وهران، تم الإيقاع بهم".

وأضاف البيان أن: "العملية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص وحجز 2 كلغ من الكيف المعالج، و100 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) وقارب مزود بمحرك 115 حصان مموه بغطاء 80 حصانا، بالإضافة إلى 4 سترات ومعدات تستخدم في عملية الإبحار السري، وكذا حجز 5 مركبات تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية، يفوق 37 مليون سنتيم".

للإشارة، تم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة.