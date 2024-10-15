رئيس الجمهورية يعزي في وفاة بلعيد لكارن

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة في وفاة بلعيد لكارن، الحكم الدولي السابق ورئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم سابقا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء: "يتقدم رئيس الجمهورية بخالص تعازيه وعميق مواساته إلى عائلة الفقيد والأسرة الرياضية، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الحكم الدولي السابق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة، بعد معاناة مع المرض. ومارس الفقيد كرة القدم كلاعب، قبل أن ينتقل إلى التحكيم، إذ برز كواحد من أفضل الحكام في تاريخ الصافرة الجزائرية والإفريقية، مشاركا في أكبر المحافل الكروية العالمية، منها مونديال إسبانيا 1982.