سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع صندوق استثمار نرويجي

وقعت شركة سوناطراك وصندوق الاستثمار النرويجي "أي.سي.أي.فينانس.أ.أس"، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لدعم المبادرات الهادفة إلى تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

وأوضح بيان لسوناطراك أن: "مراسم التوقيع جرت بمركز المؤتمرات بوهران، بحضور رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وسعادة سفيرة النرويج، تيريز غيزيل".

وأشار البيان إلى أن "أي.سي.أي.فينانس.أ.أس" هو صندوق استثمار يختص بالمناخ، يدعم ويساعد مؤسسات قطاع الطاقة قصد التعرف على المشاريع التي تهدف إلى تقليل انبعاث الغازات الدفيئة المتأتية من عمليات قطاع النفط والغاز، وتطويرها وتمويلها وتنفيذها".

وتندرج هذه المذكرة، يضيف البيان: "في إطار استراتيجية سوناطراك المتعلقة بالمناخ، والتي تعتزم لعب دور رئيسي في عملية الانتقال الطاقوي على المديين المتوسط والطويل".