مفاجأة مدوية في تصفيات "الكان"

بات تواجد المنتخب الغاني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 شبه مستحيل بعدما انقاد للهزيمة أمام نظيره السوداني (2-0)، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

وسجل هدفي المواجهة، التي جرت بمدينة بنغازي الليبية، أحمد حامد (د 62) ومحمد عبد الرحمن (د65) وسط فرحة عارمة للشعب السوداني الذي عادت له البسمة، ولو قليلا، باقتراب تأهل صقور الجديان لـ"الكان"، وسط حرب طاحنة منذ سنة 2023 أدت لمقتل الآلاف.

في المقابل، أصبحت مهمة "النجوم السوداء" صعبة جدا في التأهل للحدث القاري المقبل، في مفاجأة مدوية خلال هذه التصفيات، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، السودان (7 نقاط)، فيما ضمن متصدر المجموعة السادسة، أنغولا تأهله رسميا.

وسيكون زملاء المهاجم المتألق مع نادي ويست هام ،محمد قدوس، بحاجة لـ"معجزة" وذلك بتحقيق الفوز في المقابلتين المتبقيتين من التصفيات أمام أنغولا والنيجر وانتظار خسارة المنتخب السوداني في مقابلتيه ضمن الجولة الخامسة والسادسة شهر نوفمبر المقبل.

ويعتبر المنتخب الغاني من كبار القارة السمراء وتوج بكأس إفريقيا في أربع مرات كان آخرها سنة 1982، ورغم غياب التاج القاري عن الخزائن لأكثر من 40 عاما إلا أن المنتخب المدجج بالنجوم نادرا ما يغيب عن النهائيات كما أنه يصل إلى أدوار متقدمة من المنافسة وسيكون الغياب عن أكبر حدث كروي في القارة السمراء بمثابة كارثة وطنية في البلد الذي يتنفس كرة القدم.